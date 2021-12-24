Полиция Красноярска ищет насильника

В Красноярске ищут преступника, надругавшегося над 21-летней девушкой. Всё произошло 18 июля в доме на улице Матросова.

Следователи возбудили уголовное дело по статье 132 УК РФ. Пострадавшая рассказала, что мужчине на вид 40-45 лет, его рост 175-180 см. У него европейский тип лица, короткие чёрные волосы и залысины в височной области.

По данным следователей, мужчина проследовал за девушкой в подъезд и там надругался над ней. Возбуждено уголовное дело о насильственных действиях сексуального характера (132 УК РФ).

Если вы знаете мужчину на фото, то сообщите об этом по телефонам дежурной части 8 (391) 233-47-35 или 8 (391) 227-06-45. Анонимность гарантируют.

Фото: Следственный Комитет