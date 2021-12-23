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В Железногорске сутулый актёр обокрал женщину

Главная Происшествия
Красноярск
14:20 23 Декабря 2021
в красноярском крае, полиция
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Актёр из Новосибирска обокрал жительницу Железногорска. 60-летняя женщина забыла деньги на прилавке магазина, чем и воспользовался злоумышленник.

Преступление произошло ещё летом и попало на записи видео наблюдения, однако долгое время поймать воришку не удавалось. Стражи правопорядка распространили ориентировки с изображением 31-летнего мужчины, в особых приметах было указано, что он сутулится.

В ходе расследования личность преступника установили. Оказалось, что он живёт в Новосибирске и работает актёром. В Железногорске он навещал бабушку. В один из дней, он отправился в магазин и, увидев оставленные деньги, забрал их.

Как рассказали в ГУ МВД по Красноярскому краю, свою вину мужчина признал. В настоящее время рассматривается закрытие дела о краже в связи с примирением сторон.

Фото: © РИА Новости / Алексей Сухоруков

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