В Железногорске сутулый актёр обокрал женщину

Актёр из Новосибирска обокрал жительницу Железногорска. 60-летняя женщина забыла деньги на прилавке магазина, чем и воспользовался злоумышленник.

Преступление произошло ещё летом и попало на записи видео наблюдения, однако долгое время поймать воришку не удавалось. Стражи правопорядка распространили ориентировки с изображением 31-летнего мужчины, в особых приметах было указано, что он сутулится.

В ходе расследования личность преступника установили. Оказалось, что он живёт в Новосибирске и работает актёром. В Железногорске он навещал бабушку. В один из дней, он отправился в магазин и, увидев оставленные деньги, забрал их.

Как рассказали в ГУ МВД по Красноярскому краю, свою вину мужчина признал. В настоящее время рассматривается закрытие дела о краже в связи с примирением сторон.

Фото: © РИА Новости / Алексей Сухоруков