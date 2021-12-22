Мужчину, убившего полицейского в Курагинском районе, заключили под стражу. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета Красноярского края и республики Хакасия.

Напомним, что 21 декабря домой к погибшему пришёл 31-летний подозреваемый. Между мужчинами возник конфликт на почве ревности. У преступника при себе был охотничий нож, которым он ранил 23-летнего помощника участкового. От полученных ран полицейский скончался на месте.

По ходатайству следствия подозреваемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

В ближайшее время злоумышленнику будет предъявлено обвинение в совершении данного преступления.

Фото: © РИА Новости / Евгений Одиноков