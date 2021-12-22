Полиция Красноярского края просит помощи в поисках педофила из Сосновоборска

МВД Красноярского края разыскивает педофила, который напал на 9-летнюю девочку в Сосновоборске. Подозреваемый мог попасть на камеры видеонаблюдения. Жителей региона просят помочь его найти.

«Если вы знаете о местонахождении попавшего на видео человека, то сообщите об этом по телефонам 8 (391) 312-02-86 или 102», – говорится в сообщении.

Напомним, что преступление было совершено в декабре. Педофил надругался над ребёнком на улице. По горячим следам его разыскать не удалось, но правоохранители составили фоторобот преступника. В полиции завели уголовное дело по п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ.