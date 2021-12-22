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Полиция Красноярского края просит помощи в поисках педофила из Сосновоборска

Главная Происшествия
Красноярск
16:36 22 Декабря 2021
в красноярском крае, педофил
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МВД Красноярского края разыскивает педофила, который напал на 9-летнюю девочку в Сосновоборске. Подозреваемый мог попасть на камеры видеонаблюдения. Жителей региона просят помочь его найти.

«Если вы знаете о местонахождении попавшего на видео человека, то сообщите об этом по телефонам 8 (391) 312-02-86 или 102», – говорится в сообщении.

Напомним, что преступление было совершено в декабре. Педофил надругался над ребёнком на улице. По горячим следам его разыскать не удалось, но правоохранители составили  фоторобот преступника. В полиции завели уголовное дело по п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ. 

Полиция Красноярского края просит помощи в поисках педофила из Сосновоборска

 

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