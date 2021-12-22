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Укравшего батареи из аварийного общежития жителя Канска приговорили к 300 часам обязательных работ

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Красноярск
14:20 22 Декабря 2021
в красноярском крае, общество, кража
Фотография © архив Sibnovosti.ru
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В Канске вор, укравший чугунные радиаторы отопления , возместил ущерб потерпевшим. Напомним, преступление мужчина совершил еще в мае 2021 года. Тогда  в дежурную часть полиции обратились две жительницы города, которые рассказали, что у них из квартиры неизвестные похитили батареи. Оказалось, что квартиры были расположены в двухэтажном доме, где произошло обрушение стены, и в момент совершения преступления там никто не проживал.

Злоумышленником оказался ранее судимый 44-летний местный житель. Мужчина воспользовался тем, что жильцы аварийного общежития были расселены в пункты временного размещения, залез в квартиры и украл по три чугунных восьмисекционных радиаторах. Ущерб, который он нанес собственникам составил около 12 тысяч рублей. 

В отношении задержанного было возбуждено уголовное дело и проведена работа по возмещению ущерба потерпевшим. Мужчина возместил причиненный ущерб в добровольном порядке, а суд, рассмотрев материалы дела, назначил ему наказание в виде обязательных работ сроком на 300 часов. 

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