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Жительница Курагинского района обиделась на соседку и забила её молотком до смерти

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Красноярск
13:50 22 Декабря 2021
общество, происшествия, в красноярском крае
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Преступление, поражающее своей жестокостью, произошло 15 декабря в деревне Ильинка Курагинского района. Там в частном доме, расположенном по улице Боровая, было обнаружено тело 58-летней женщины с признаками насильственной смерти.

Как сообщает СУ СК РФ по региону, по подозрению в убийстве была задержана 41-летней соседки погибшей женщины. На допросе задержанная призналась, что причиной убийства стало то, что потерпевшая не захотела заплатить ей 1 000 рублей. Оказалось, что женщина пришла к своей соседке, чтобы оказать помощь по хозяйству. За это она должна была получить тысячу рублей, но когда пришло время платить, хозяйка отказалась платить, заявив, что даст ей меньшую сумму. 

Подозреваемая разозлилась, схватила молоток и несколько раз ударила хозяйку дома. Увидев, что женщина от полученных травм скончалась, она оставила тело лежать в ограде, а сама вернулась в дом и украла 30 тысяч рублей. После этого убийца с места преступления скрылась.

"Сейчас подозреваемая задержана и заключена под стражу. В ближайшее время ей будет предъявлено обвинение Расследование уголовного дела продолжается", - сообщили Sibnovosti.ru в ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия.

Фото: ©ГСУ СК РФ по региону

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