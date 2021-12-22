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В центре Красноярска произошел пожар в одном из старейших ресторанов

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Красноярск
13:01 22 Декабря 2021
красноярск, общество, пожар
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В одном из старейших ресторанов Красноярска «Балкан-Гриль» на Перенсона, 9  сегодня, 22 декабря, случился пожар. Сообщение о возгорании на пульт дежурного поступило около полудня. Уже в 12:20 пожар на площади 10 квадратов локализовали. Оказалось, что в здании ресторана загорелась вентиляционная шахта.

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по региону, пострадавших нет, 9 человек эвакуировались самостоятельно. 

На месте происшествия продолжают работать пять единиц техники и 20 человек личного состава.

Фото: ©krasnoyarsk.hipdir.com

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