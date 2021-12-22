В Красноярске закрыли подпольный цех по производству нелегального алкоголя

В Красноярске нашли цех по производству нелегального алкоголя, сообщает пресс-служба краевого МВД.

Полицейские нашли в одном из складских помещений в Советском районе 5 тысяч литров алкогольных коктейлей, а также этикетки, крышки, пустые бутылки и пищевой краситель.

Установлено, что владельцем производства был 34-летний житель краевого центра. Ранее уже был задержан за аналогичное преступление. В августе 2020 года оперативники закрыли два цеха по производству спиртосодержащей продукции. Несмотря на это, злоумышленник, будучи под следствием, продолжал заниматься незаконной деятельностью.

Следователи возбудили уголовное дело по статье 171.3 УК РФ. Санкция статьи предполагает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.

Фото: © РИА Новости / Максим Блинов