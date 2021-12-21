В Красноярском крае сотрудник полиции был убит ножом

В Курагинском районе Красноярского края 31-летний мужчина напал на сотрудника полиции, сообщает пресс-служба краевого МВД.

23-летний помощник участкового находился у себя дома в селе Большая Ирба, когда к нему пришёл 31-летний односельчин. Между мужчинами началась ссора и старший нанёс полицейскому удар ножом. Установлено, что оружие преступник принёс с собой. От полученной раны страж правопорядка скончался на месте.

Соседка погибшего сообщила в полицию о драке. Подозреваемый задержан по горячим следам. Следственный комитет Красноярского края и республики Хакасия возбудили уголовное дело по статье 105 УК РФ.

В ходе расследования установлено, что конфликт произошёл из-за девушки.

Фото: © РИА Новости / Алексей Сухоруков