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Житель Красноярска украл из магазина 8 килограммов сыра, спрятав его в штанах

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Красноярск
14:00 21 Декабря 2021
красноярск, полиция
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Житель Красноярска крал из магазинов еду и алкоголь, прятав всё под одеждой. На счету мужчины 30 бутылок спиртного, 8 кг сыра, несколько банок красной икры и 900 пачек сигарет.

С заявлением обратились представители торговых сетей. Полицейские просмотрели записи видеонаблюдения и выяснили, что воришка приходил в магазины с декабря прошлого года и причастен к 15 преступлениям. К примеру, на его счету восьмикилограммовая головка сыра, которую он спрятал в штаны; 16 блоков сигарет, которые он спрятал под курткой.

Все похищенное он продавал. Общий ущерб составил почти 160 тысяч рублей.

В отношении жителя краевого центра возбудили уголовное дел по статье 158 УК РФ. Дело передали в Свердловский районный суд для рассмотрения по существу. Мужчине грозит 5 лет лишения свободы.

Красноярцу избрана мера пресечения в виде ареста.

Фото: РИА Новости / Евгений Одиноков

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