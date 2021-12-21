Служебный автомобиль губернатора Кемеровской области Сергея Цивилева попал в ДТП

На трассе Кемерово - Новокузнецк произошло ДТП с участием нескольких грузовых и легковых автомобилей. В эту же аварию попал служебный автомобиль, в котором находился губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев.

По информации от пресс-службы правительства Кемеровской области, сегодня в 09:00 (05:00 по московскому) на трассе Кемерово-Новокузнецк в районе поселка Карагайла произошло ДТП с участием служебного автомобиля губернатора Кузбасса Сергея Цивилева. Глава региона находился в машине и направлялся на встречу с семьями погибших на шахте «Листвяжная». Также сообщают, что жертв в аварии нет. Все пострадавшие находятся в сознании и получают медицинскую помощь. На месте работает бригада медиков и сотрудники ГИБДД, устанавливаются обстоятельства инцидента.

Фото: © instagram.com/sergey_tsivilev