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Служебный автомобиль губернатора Кемеровской области Сергея Цивилева попал в ДТП

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Красноярск
11:09 21 Декабря 2021
шахтеры, общество, происшествия, кузбасс, дтп
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На трассе Кемерово - Новокузнецк произошло ДТП с участием нескольких грузовых и легковых автомобилей. В эту же аварию попал служебный автомобиль, в котором находился губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев.

По информации от пресс-службы правительства Кемеровской области, сегодня в 09:00 (05:00 по московскому) на трассе Кемерово-Новокузнецк в районе поселка Карагайла произошло ДТП с участием служебного автомобиля губернатора Кузбасса Сергея Цивилева. Глава региона находился в машине и направлялся на встречу с семьями погибших на шахте «Листвяжная». Также сообщают, что жертв в аварии нет. Все пострадавшие находятся в сознании и получают медицинскую помощь. На месте работает бригада медиков и сотрудники ГИБДД, устанавливаются обстоятельства инцидента.

Фото: © instagram.com/sergey_tsivilev

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