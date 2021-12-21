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«Обнаружено более 180 тысяч рублей»: в Красноярском крае нашли часть похищенных из офиса Альфа-банка денег

Главная Происшествия
Красноярск
08:30 21 Декабря 2021
в красноярском крае, мвд
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Полиция Ачинска в ходе обысков нашла часть похищенных из офиса Альфа-банка денег. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

«При проведении следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий следователями и сотрудниками полиции из оборудованного в гараже тайника изъято 2 млн. рублей. Также в ходе обысков по месту жительства подозреваемых и их родственников обнаружено более 180 тысяч рублей», – говорится в сообщении.

Кроме этого, полиция изъяла автомобиль женщины и поместила его на специализированную стоянку.

Напомним, ранее Sibnovosti.ru сообщали о том, что 30-летняя Анна Григорьева похитила из офиса "Альфа-банка" в Ачинске 15 млн рублей, 49,5 тыс. долларов и 49,2 тыс. евро, после чего исчезла. 8 декабря краевая полиция опубликовала ориентировку на пропавшую женщину, а накануне, 14 декабря, Григорьева сама явилась в правоохранительные органы. Она рассказала, что все деньги она отдала шантажистам.

Позже был задержан муж Анны. Городской суд Ачинска отправил мужчину в СИЗО. По сообщениям местных СМИ он начал активно сотрудничать со следствием. Отметим, что по базе ФССП за ним числятся долги по кредитам на сумму почти в 770 тысяч рублей.

Фото: «МВД МЕДИА» 

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