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После фотографии с убитыми птицами магаданского депутата нашли мёртвым в офисе

Главная Происшествия
Красноярск
14:18 20 Декабря 2021
смерть, магадан, браконьер, скр
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Депутата Магаданской городской думы Александра Крамаренко нашли мёртвым в собственном офисе. Под данным СМИ, его обвиняли в массовом отстреле гусей на Чукотке. Доказательством причастности депутата была фотография, размещённая в социальных сетях. На ней мужчина стоял с ружьём на фоне надписи «Чукотка-2021», выложенной мёртвыми птицами. Подсчёт показал, что на инсталляцию понадобилось 178 тушек.

Следователи начали проверку по делу.

«Ночью был проведен осмотр места происшествия, сейчас опрашиваются возможные свидетели, родственники, очевидцы, назначена судебно-медицинская экспертиза», – сообщает ТАСС.

К слову, на Чукотке возбудили уголовное дело по факту незаконной охоты. По данным департамента природных ресурсов и экологии общий ущерб тогда превысил 700 тыс. рублей.

Фото: © соцсети / РБК.

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