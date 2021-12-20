После фотографии с убитыми птицами магаданского депутата нашли мёртвым в офисе

Депутата Магаданской городской думы Александра Крамаренко нашли мёртвым в собственном офисе. Под данным СМИ, его обвиняли в массовом отстреле гусей на Чукотке. Доказательством причастности депутата была фотография, размещённая в социальных сетях. На ней мужчина стоял с ружьём на фоне надписи «Чукотка-2021», выложенной мёртвыми птицами. Подсчёт показал, что на инсталляцию понадобилось 178 тушек.

Следователи начали проверку по делу.

«Ночью был проведен осмотр места происшествия, сейчас опрашиваются возможные свидетели, родственники, очевидцы, назначена судебно-медицинская экспертиза», – сообщает ТАСС.

К слову, на Чукотке возбудили уголовное дело по факту незаконной охоты. По данным департамента природных ресурсов и экологии общий ущерб тогда превысил 700 тыс. рублей.

Фото: © соцсети / РБК.