Сотрудники ГИБДД Красноярска привлекли к ответственности водителя, который дрифтовал в центре города

В Красноярске наказали водителя, который дрифтовал в центре города. Видео с его похождениями выложили в соцсети, где оно привлекло внимание инспекторов ГИБДД.

На записи видно, как «Тойота Альтеза» останавливается у запрещающий сигнал светофора в центре города, а затем резко уходит в занос, выезжая на встречную полосу. Выступление дрифтера закончилось неудачно: машина потеряла бампер, зацепившись за пешеходное ограждение.

Личность водителя установили, им оказался 26-летний местный житель. Парня вызвали в полк ДПС и провели профилактическую беседу. Свою вину он признал, но от наказания это не спасло: автоинспекторы составили 4 административных материала. Сумма штрафов может составить 9 тыс. рублей. Кроме этого, по решению суда водителю могут лишить права управления на срок от 4 до 6 месяцев.