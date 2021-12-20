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Двое жителей Красноярска вскрывали гаражи и похищали имущество: ущерб составил более 1 млн рублей

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Красноярск
11:25 20 Декабря 2021
в красноярском крае, кража
Фотография © пресс-служба ГУ МВД по региону
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В Красноярском крае задержали подозреваемых в серии краж из гаражей. По подсчётам правоохранителей, ущерб от действий грабителей превысил 1 млн. рублей.

Первые заявления о пропаже техники начали поступать ещё в начале года. Выяснилось, что преступления совершали двое ранее судимых красноярцев 30 и 42 лет. 

Мужчины подручными средствами вскрывали замки гаражей и вывозили имущество. Их добычей стали инструменты, мототехника, лодки и другие дорогие вещи. 

Украденное прятали в яме, которую они выкопали на даче в деревне Ермолаево. Сбыт происходил в Новосибирске.

При обыске в гараже у подозреваемых полицейские нашли часть похищенной техники. Возбуждено уголовное дело по факту 5 краж. Злоумышленников проверяют на причастность к другим аналогичным преступлениям. Полицейские ищут владельцев изъятого имущества.

Ворам грозит до 6 лет тюрьмы. Им избрана мера пресечения в виде ареста на 2 месяца.

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