Двое жителей Красноярска вскрывали гаражи и похищали имущество: ущерб составил более 1 млн рублей

В Красноярском крае задержали подозреваемых в серии краж из гаражей. По подсчётам правоохранителей, ущерб от действий грабителей превысил 1 млн. рублей.

Первые заявления о пропаже техники начали поступать ещё в начале года. Выяснилось, что преступления совершали двое ранее судимых красноярцев 30 и 42 лет.

Мужчины подручными средствами вскрывали замки гаражей и вывозили имущество. Их добычей стали инструменты, мототехника, лодки и другие дорогие вещи.

Украденное прятали в яме, которую они выкопали на даче в деревне Ермолаево. Сбыт происходил в Новосибирске.

При обыске в гараже у подозреваемых полицейские нашли часть похищенной техники. Возбуждено уголовное дело по факту 5 краж. Злоумышленников проверяют на причастность к другим аналогичным преступлениям. Полицейские ищут владельцев изъятого имущества.

Ворам грозит до 6 лет тюрьмы. Им избрана мера пресечения в виде ареста на 2 месяца.