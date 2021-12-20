В Красноярске 17-летний внук вынес из бабушкиной квартиры почти миллион рублей

В Красноярске внук-подросток обокрал бабушку. 17-летний парень связался с плохой компанией, из-за чего попал под домашний арест за грабёж. Отбывать наказание он решил у родственницы на улице Матросова, рассказывает KrasMash.

Однажды вечером 65-летняя пенсионерка вернулась домой. Планы у женщины были простые: испечь пирогов и обсудить с внуком вечерние новости. Но дома её ждало разочарование – внук сбежал, а заодно прихватил 953 тыс. рублей.

Следователи возбудили уголовное дело.

Фото: © РИА Новости / Алексей Сухоруков