В Красноярском крае задержали женщину с сумкой наркотиков

Жительница Назарово пыталась сбыть крупную партию наркотиков, но сотрудники полиции помешали ей сделать это. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МВД Красноярского края.

Женщину задержали, когда она направлялась домой. В её сумке нашли два пакета с наркотиками. При обыске в доме нашли 36 грамм похожего вещества. Распространялись наркотики с помощью закладок.

Сейчас женщина находится под стражей. В отношении нее возбудили уголовное дело по статье «Покушение на сбыт или пересылку наркотических средств». Ей грозит до 15 лет тюрьмы.