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В Красноярском крае задержали женщину с сумкой наркотиков

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Красноярск
09:55 20 Декабря 2021
происшествия, красноярск, наркотики, криминал
Фотография © пресс-служба ГУ МВД по региону
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Жительница Назарово пыталась сбыть крупную партию наркотиков, но сотрудники полиции помешали ей сделать это. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МВД Красноярского края.

Женщину задержали, когда она направлялась домой. В её сумке нашли два пакета с наркотиками. При обыске в доме нашли 36 грамм похожего вещества. Распространялись наркотики с помощью закладок.

Сейчас женщина находится под стражей. В отношении нее возбудили уголовное дело по статье «Покушение на сбыт или пересылку наркотических средств». Ей грозит до 15 лет тюрьмы.

Фото: © пресс-служба ГУ МВД по Красноярскому краю
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