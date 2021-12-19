В Кузбассе на шахте со 128 горняками внутри произошел пожар: внутри 128 рабочих

На Кузбассе произошёл ещё один пожар в шахте. На этот раз горняков эвакуируют из шахты имени Рубана. В момент возгорания под землёй было 128 рабочих.

Сообщается, что возгорание на шахте произошло в заброшенной штольне. На данный момент из забоя вывели 120 рабочих.

Как сообщил «Интерфакс» со ссылкой на Единую дежурную диспетчерскую службу МЧС, по предворительным данным пострадавших нет. В АО «СУЭК-Кузбасс», которая владеет шахтой, добавили, что вентиляция в шахте работает.

Напомним, что после трагедии на шахте «Листвяжная», Генеральная прокуратура РФ проверила оставшиеся шахты региона. В результате, следователи выявили около двух тысяч нарушений. по которым открыли 837 административных дела. 346 из них касаются нарушений в сфере охраны труда.

Фото: © РИА Новости / Александр Кряжев