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Правоохранительные органы Красноярского края арестовали мужа ачинской кассирши Дениса Григорьева

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Красноярск
20:39 19 Декабря 2021
в россии, общество, происшествия, в красноярском крае, криминал
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Городской суд Ачинска отправил в СИЗО мужа кассирши «Альфа Банка» Анны Григорьевой, сообщает издание «Запад 24» со ссылкой на собственные источники в правоохранительных органах. По их данным, Григорьева вступила в активную фазу сотрудничества со следствием. В ГУ МВД по Красноярскому краю данную информацию никак не комментируют.

Известно, что Денис Григорьев с самого начала этой увлекательной истории пропажи денег избегал местных журналистов, но поехал в Москву и проверился на полиграфе в эфире «Первого канала». Отметим, что на муже Григорьевой в базе ФССП числятся долги по кредитам на сумму почти в 770 тысяч рублей.

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