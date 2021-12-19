В Красноярском крае КАМАЗ врезался в маршрутный автобус

Сотрудники ГИБДД устанавливают обстоятельства ДТП в Енисейском районе Красноярского края. 19 декабря на 308 км трассы Красноярск-Енисейск КАМАЗ с прицепом врезался в маршрутный автобус.

По информации от ГИБДД Красноярского края, 59-летний водитель грузовика не справился с управлением и выехал на встречную полосу. В этот момент по этой самой полосе ехал автобус по маршруту №150, с семью пассажирами в салоне.

В результате столкновения пострадали водители обоих транспортных средств, а также двое пассажиров автобуса. На месте аварии работают сотрудники дорожной полиции, который предстоит выяснить обстоятельства произошедшего.

Фото: © ГИБДД Красноярского края