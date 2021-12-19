В Красноярске осудят женщину, обманувшую продавца клубники на 8 тыс. рублей

В Красноярске судят женщину, обманувшую продавца клубники. Подозреваемая заказала ягоды через интернет, но не заплатила 8 тыс. рублей за покупку.

Для этого она показала предпринимателю скриншот об оплате. Когда продавец понял, что его обманули, то обратился в полицию.

Следователи выяснили, что на счету мошенницы есть еще одно подобное преступление, но уже на сумму 3 тыс. рублей.

В отношении женщины возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество». Максимальное наказание по данной статье достигает до 5 лет лишения свободы. Дело передали в суд Свердловского района Красноярска.

Фото: РИА Новости / Наталья Селиверстова