В Красноярске арестовали мужчину, рассылавшего интимные фото 14-летним девочкам

Уголовное дело в отношении 57-летнего Красноярска возбудил региональный Следком. Мужчина подозревается в совершении развратных действий в отношении несовершеннолетних.

Следствием установлено, что красноярец в период с января 2018 года по 13 января 2021 года переписывался с двумя несовершеннолетними девочками из Владивостока и Нижегородской области, отправляя им изображения интимного характера. Подозреваемому было известно, что он ведет переписку с 14-летними подростками, но это его не остановило. Он не только осознавал общественную опасность и противоправность своих действий, но и создал страницу с вымышленным именем, с которой общался с детьми.

"Достоверно зная, что девочки не достигли 16-тилетнего возраста, он нарушил нормальное физиологическое, психическое и нравственное формирование личности несовершеннолетних. Подозреваемый находится под стражей", - отмечают в ведомстве.

Расследование уголовного дела продолжается.