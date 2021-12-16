16 декабря
Красноярск
73.57
 
€ 83.16
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

Воспитательница красноярского детского сада полгода била детей и запирала их в туалете

Главная Происшествия
Красноярск
16:47 16 Декабря 2021
дети, красноярск, детсад, скр
версия для печати Ico_print

В Красноярске воспитательница одного из детских садов полгода била детей и запирала их в туалете. СК возбудил уголовное дело по статье 156 УК РФ.

Напомним, что об избиении детей в детском саду № 315 стало известно из сообщений местных СМИ. 

«По данным следствия, в ходе мониторинга средств массовой информации выявлен видеосюжет, в котором инициативная группа родителей рассказывает о том, что воспитатель МБДОУ "Детский сад № 315" причиняла детям побои, закрывала в туалете", - сообщили в ведомстве, добавив, что по данному факту возбуждено уголовное дело», – говорится в сообщении следкома.

Проверка подтвердила факт превышения полномочий. Устанавливаются все обстоятельства. 

Фото: © РИА Новости / Евгений Одиноков

На эту тему
Sibnovosti.ru на Facebook Следи за новостями в группе Sibnovosti.ru на Facebook
Происшествия / НОВОСТИ
Новости Красноярска: Российским пенсионерам могут выплатить «13-ю пенсию»

Российским пенсионерам могут выплатить «13-ю пенсию»

16 Декабря 2021 г.
В 2022 году на эти цель понадобится 786 миллиарда рублей
Новости Красноярска: Сотрудница стройнадзора Красноярского края может получить 12 лет колонии за взятку турпотёвкой

Сотрудница стройнадзора Красноярского края может получить 12 лет колонии за взятку турпотёвкой

16 Декабря 2021 г.
Обвиняемая вину не признала
Новости Красноярска: Кассиршу, укравшую 22 млн. рублей из отделения «Альфа-банка» в Ачинске, отправили в СИЗО

Кассиршу, укравшую 22 млн. рублей из отделения «Альфа-банка» в Ачинске, отправили в СИЗО

16 Декабря 2021 г.
Городской суд назначил ей меру пресечения сроком 1 месяц 24 дня
Новости Красноярска: В Железногорске автобус наехал на своего водителя

В Железногорске автобус наехал на своего водителя

16 Декабря 2021 г.
В причинах случившегося разбираются сотрудники полиции
Новости Красноярска: Один человек погиб в ДТП на трассе в Красноярском крае

Один человек погиб в ДТП на трассе в Красноярском крае

16 Декабря 2021 г.
На трассе в Емельяновском районе Красноярского края столкнулись «Рено Логан» и «Тойота Аква». В результате «француз» загорелся. Столкновение произошло на втором километре трассы «Глубокий обход Красноярска». Видео с места со...
Новости Красноярска: В Ачинске ранее судимый вор-сладкоежка украл шоколада на 10 тыс. рублей

В Ачинске ранее судимый вор-сладкоежка украл шоколада на 10 тыс. рублей

16 Декабря 2021 г.
Мужчина охотился за сладостями определённой марки
Новости компаний
16/12
Зачем ТЭЦ «светофоры» и «флаги»: о цветовых кодах в тепловой энергетике
16/12
Как оформить дебетовую карту Tinkoff Black онлайн?
13/12
Сбер объявил победителя номинации «Доброе дело бизнеса» на премии «Человек года-2021»
10/12
Красноярский цементный завод стал участником проекта «Нетворкинг: ребенок – родитель – работодатель»
09/12
На Красноярской ТЭЦ-1 заработали два новых электрофильтра
09/12
Торговый эквайринг
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: Торнадо снес город в США

Торнадо снес город в США

12 Декабря 2021 г.
Число жертв уже превысило 70 человек
Новости Красноярска: Скончался режиссер Сергей Соловьев

Скончался режиссер Сергей Соловьев

14 Декабря 2021 г.
Создатель «Ассы» умер на 78-м году жизни
Новости Красноярска: Мужчина, погибший на «Красивом берегу», мог искать закладку

Мужчина, погибший на «Красивом берегу», мог искать закладку

13 Декабря 2021 г.
СК назвал версию смерти
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 73
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Яндекс.Метрика

© 2002–2021 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Ларионова Т.Н. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращайтесь: sibnovostiPR@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19
По вопросам сотрудничества обращайтесь: sibnovostiNEWS@mkrmedia.ru