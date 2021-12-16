Воспитательница красноярского детского сада полгода била детей и запирала их в туалете

В Красноярске воспитательница одного из детских садов полгода била детей и запирала их в туалете. СК возбудил уголовное дело по статье 156 УК РФ.

Напомним, что об избиении детей в детском саду № 315 стало известно из сообщений местных СМИ.

«По данным следствия, в ходе мониторинга средств массовой информации выявлен видеосюжет, в котором инициативная группа родителей рассказывает о том, что воспитатель МБДОУ "Детский сад № 315" причиняла детям побои, закрывала в туалете", - сообщили в ведомстве, добавив, что по данному факту возбуждено уголовное дело», – говорится в сообщении следкома.

Проверка подтвердила факт превышения полномочий. Устанавливаются все обстоятельства.

Фото: © РИА Новости / Евгений Одиноков