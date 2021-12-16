Российским пенсионерам могут выплатить «13-ю пенсию»

Новогодние выплаты пенсионерам ходят сделать постоянными. Комитет Государственной думы по труду, социальной политике и делам ветеранов предлагает установить её размер на уровне получаемой на тот момент пенсии. Источником денег должен стать федеральный бюджет. В 2022 году на эти цель понадобится 786 миллиарда рублей.

Как говорится в пояснительной записке, инфляция по итогам этого года может составить девять процентов, что негативно отразится на доходе пожилых граждан. При этом накануне Нового года россияне обычно много тратят на покупку подарков и организацию праздника, – сообщают «Известия».

Фото: © РИА Новости / Александр Кряжев