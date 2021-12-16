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Сотрудница стройнадзора Красноярского края может получить 12 лет колонии за взятку турпотёвкой

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Красноярск
14:20 16 Декабря 2021
взятка, красноярск
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Сотрудница стройнадзора Красноярского края получила взятку турпутёвкой и пойдёт за это под суд. Как рассказали в СК, подсудимая работала начальником отдела надзора за управляющими компаниями. В 2017 году она пообещала не проводить проверки одной из УК города, а взамен получила туристический сертификат на 200 тысяч рублей. 

В случае отказа она обещала исключить компанию из лицензии и наложить штрафные санкции. Руководитель обратился в полицию.

Следователи возбудили уголовное дело по статье 290 УК РФ. Обвиняемая вину не признала. Женщине грозит 12 лет тюрьмы.

Фото: © Илья Наймушин / РИА Новости

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