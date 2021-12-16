Кассиршу, укравшую 22 млн. рублей из отделения «Альфа-банка» в Ачинске, отправили в СИЗО

Кассиршу из Ачинска, укравшей 22 млн. рублей из отделения «Альфа-банка», отправили в СИЗО на 1 месяц 24 дня, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Такое решение вынес городской суд Ачинска по ходатайству следователя.

Напомним, ранее Sibnovosti.ru сообщали о том, что 30-летняя Анна Григорьева похитила из офиса "Альфа-банка" в Ачинске 15 млн рублей, 49,5 тыс. долларов и 49,2 тыс. евро, после чего исчезла. 8 декабря краевая полиция опубликовала ориентировку на пропавшую женщину, а накануне, 14 декабря, Григорьева сама явилась в правоохранительные органы.

Женщина рассказала, что все деньги отдала шантажистам. В МВД пояснили, что в отношении подозреваемой сейчас проводятся следственные действия и обо всех результатах общественности сообщат позже.

Фото: из архива «МВД МЕДИА»