В Железногорске автобус наехал на своего водителя. 50-летний водитель остановил транспорт в одном из остановочных карманов и вышел на улицу.

«По неустановленной на данный момент причине произошёл наезд автобуса на водителя, находящегося вне транспортного средства», – сообщает пресс-служба ГИБДД.

Мужчина получил серьёзные травмы и попал в больницу. В причинах случившегося разбираются сотрудники полиции.

Напомним, что 16 декабря в Емельяновском районе произошло ДТП со смертельным исходом и тремя пострадавшими.