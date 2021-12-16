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В Железногорске автобус наехал на своего водителя

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Красноярск
12:50 16 Декабря 2021
дтп, железногорск
Фотография © пресс-служба ГУ МВД по региону
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В Железногорске автобус наехал на своего водителя. 50-летний водитель остановил транспорт в одном из остановочных карманов и вышел на улицу.

«По неустановленной на данный момент причине произошёл наезд автобуса на водителя, находящегося вне транспортного средства», – сообщает пресс-служба ГИБДД.

Мужчина получил серьёзные травмы и попал в больницу. В причинах случившегося разбираются сотрудники полиции.

Напомним, что 16 декабря в Емельяновском районе произошло ДТП со смертельным исходом и тремя пострадавшими.

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