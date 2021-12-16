16 декабря
Красноярск
73.85
 
€ 83.24
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

Один человек погиб в ДТП на трассе в Красноярском крае

Главная Происшествия
Красноярск
12:07 16 Декабря 2021
дтп, в красноярском крае
Фотография © пресс-служба ГУ МВД по региону
версия для печати Ico_print

На трассе в Емельяновском районе Красноярского края столкнулись «Рено Логан» и «Тойота Аква». В результате «француз» загорелся. Столкновение произошло на втором километре трассы «Глубокий обход Красноярска».

Видео с места событий опубликовали в группе «ЧП Красноярск» во «ВКонтакте». Сообщается, что в аварии погиб водитель «Рено». В больнице оказались два его пассажира и водитель «Тойоты».

Сотрудники ГИБДД выясняют все обстоятельства. По предварительным данным, «Рено Логан» выехал на встречную полосу. 

Сейчас дорога перекрыта со стороны Березовки в сторону Емельяново. Автомобили двигаются по одной полосе, сотрудники полиции регулируют движение в ручном режиме. 

Происшествия / НОВОСТИ
Новости Красноярска: Сотрудница стройнадзора Красноярского края может получить 12 лет колонии за взятку турпотёвкой

Сотрудница стройнадзора Красноярского края может получить 12 лет колонии за взятку турпотёвкой

16 Декабря 2021 г.
Обвиняемая вину не признала
Новости Красноярска: Кассиршу, укравшую 22 млн. рублей из отделения «Альфа-банка» в Ачинске, отправили в СИЗО

Кассиршу, укравшую 22 млн. рублей из отделения «Альфа-банка» в Ачинске, отправили в СИЗО

16 Декабря 2021 г.
Городской суд назначил ей меру пресечения сроком 1 месяц 24 дня
Новости Красноярска: В Железногорске автобус наехал на своего водителя

В Железногорске автобус наехал на своего водителя

16 Декабря 2021 г.
В причинах случившегося разбираются сотрудники полиции
Новости Красноярска: В Ачинске ранее судимый вор-сладкоежка украл шоколада на 10 тыс. рублей

В Ачинске ранее судимый вор-сладкоежка украл шоколада на 10 тыс. рублей

16 Декабря 2021 г.
Мужчина охотился за сладостями определённой марки
Новости Красноярска: В Красноярском крае судят предпринимателя, который заплатил взятку в 2 млн. рублей за прекращение следствия

В Красноярском крае судят предпринимателя, который заплатил взятку в 2 млн. рублей за прекращение следствия

15 Декабря 2021 г.
О передачи денег следователю сообщил адвокат
Новости Красноярска: В Красноярском крае судят гендиректора коммунальной компании из-за смерти трёх рабочих

В Красноярском крае судят гендиректора коммунальной компании из-за смерти трёх рабочих

15 Декабря 2021 г.
Причина – отравление метаном
Новости компаний
16/12
Зачем ТЭЦ «светофоры» и «флаги»: о цветовых кодах в тепловой энергетике
16/12
Как оформить дебетовую карту Tinkoff Black онлайн?
13/12
Сбер объявил победителя номинации «Доброе дело бизнеса» на премии «Человек года-2021»
10/12
Красноярский цементный завод стал участником проекта «Нетворкинг: ребенок – родитель – работодатель»
09/12
На Красноярской ТЭЦ-1 заработали два новых электрофильтра
09/12
Торговый эквайринг
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: Скончался режиссер Сергей Соловьев

Скончался режиссер Сергей Соловьев

14 Декабря 2021 г.
Создатель «Ассы» умер на 78-м году жизни
Новости Красноярска: Мужа пропавшей с миллионами кассирши Альфа-банка из Ачинска проверили на детекторе лжи на Первом канале

Мужа пропавшей с миллионами кассирши Альфа-банка из Ачинска проверили на детекторе лжи на Первом канале

14 Декабря 2021 г.
Он не исключил версию гибели своей супруги
Новости Красноярска: В Красноярском крае будут судить начальника региональной диспетчерской службы лесоохраны

В Красноярском крае будут судить начальника региональной диспетчерской службы лесоохраны

14 Декабря 2021 г.
Его обвиняют в лесных пожарах 2019 года
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 73
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Яндекс.Метрика

© 2002–2021 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Ларионова Т.Н. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращайтесь: sibnovostiPR@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19
По вопросам сотрудничества обращайтесь: sibnovostiNEWS@mkrmedia.ru