Один человек погиб в ДТП на трассе в Красноярском крае

На трассе в Емельяновском районе Красноярского края столкнулись «Рено Логан» и «Тойота Аква». В результате «француз» загорелся. Столкновение произошло на втором километре трассы «Глубокий обход Красноярска».

Видео с места событий опубликовали в группе «ЧП Красноярск» во «ВКонтакте». Сообщается, что в аварии погиб водитель «Рено». В больнице оказались два его пассажира и водитель «Тойоты».

Сотрудники ГИБДД выясняют все обстоятельства. По предварительным данным, «Рено Логан» выехал на встречную полосу.

Сейчас дорога перекрыта со стороны Березовки в сторону Емельяново. Автомобили двигаются по одной полосе, сотрудники полиции регулируют движение в ручном режиме.