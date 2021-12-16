16 декабря
Красноярск
73.85
 
€ 83.24
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

В Ачинске ранее судимый вор-сладкоежка украл шоколада на 10 тыс. рублей

Главная Происшествия
Красноярск
11:35 16 Декабря 2021
полиция, ачинск, кража
версия для печати Ico_print

В Красноярском крае поймали воришку-сластёну. Сообщается, что мужчина был гурманом и крал шоколадки определённой марки. За всё время «сладкой охоты» он украл сладостей на 10 тысяч рублей.

Заявление поступило от хозяина одного из магазинов. Полицейские изъяли записи с камер видеонаблюдения, на которых увидели, как неизвестный мужчина крадёт сладости с полок. Сумма ущерба составила 2600 рублей.

Вскоре сотрудники Росгвардии доставили в отдел полиции 43-летнего ранее судимого мужчину. При проверке выяснилось, он дважды крал в магазине шоколад. Второй раз он крал сладостей на 7600 рублей. Свой поступок он объяснил тем, что очень любит сладости.

Следователи возбудили уголовное дело по статье 158 УК РФ. Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до двух лет.

В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Фото: © РИА Новости / Сергей Пятаков

 
Происшествия / НОВОСТИ
Новости Красноярска: Сотрудница стройнадзора Красноярского края может получить 12 лет колонии за взятку турпотёвкой

Сотрудница стройнадзора Красноярского края может получить 12 лет колонии за взятку турпотёвкой

16 Декабря 2021 г.
Обвиняемая вину не признала
Новости Красноярска: Кассиршу, укравшую 22 млн. рублей из отделения «Альфа-банка» в Ачинске, отправили в СИЗО

Кассиршу, укравшую 22 млн. рублей из отделения «Альфа-банка» в Ачинске, отправили в СИЗО

16 Декабря 2021 г.
Городской суд назначил ей меру пресечения сроком 1 месяц 24 дня
Новости Красноярска: В Железногорске автобус наехал на своего водителя

В Железногорске автобус наехал на своего водителя

16 Декабря 2021 г.
В причинах случившегося разбираются сотрудники полиции
Новости Красноярска: Один человек погиб в ДТП на трассе в Красноярском крае

Один человек погиб в ДТП на трассе в Красноярском крае

16 Декабря 2021 г.
На трассе в Емельяновском районе Красноярского края столкнулись «Рено Логан» и «Тойота Аква». В результате «француз» загорелся. Столкновение произошло на втором километре трассы «Глубокий обход Красноярска». Видео с места со...
Новости Красноярска: В Красноярском крае судят предпринимателя, который заплатил взятку в 2 млн. рублей за прекращение следствия

В Красноярском крае судят предпринимателя, который заплатил взятку в 2 млн. рублей за прекращение следствия

15 Декабря 2021 г.
О передачи денег следователю сообщил адвокат
Новости Красноярска: В Красноярском крае судят гендиректора коммунальной компании из-за смерти трёх рабочих

В Красноярском крае судят гендиректора коммунальной компании из-за смерти трёх рабочих

15 Декабря 2021 г.
Причина – отравление метаном
Новости компаний
16/12
Зачем ТЭЦ «светофоры» и «флаги»: о цветовых кодах в тепловой энергетике
16/12
Как оформить дебетовую карту Tinkoff Black онлайн?
13/12
Сбер объявил победителя номинации «Доброе дело бизнеса» на премии «Человек года-2021»
10/12
Красноярский цементный завод стал участником проекта «Нетворкинг: ребенок – родитель – работодатель»
09/12
На Красноярской ТЭЦ-1 заработали два новых электрофильтра
09/12
Торговый эквайринг
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: Скончался режиссер Сергей Соловьев

Скончался режиссер Сергей Соловьев

14 Декабря 2021 г.
Создатель «Ассы» умер на 78-м году жизни
Новости Красноярска: В Красноярском крае нашли кассиршу, подозреваемую в присвоении денег банка

В Красноярском крае нашли кассиршу, подозреваемую в присвоении денег банка

14 Декабря 2021 г.
Женщина сама явилась в полицию
Новости Красноярска: Мужчина, погибший на «Красивом берегу», мог искать закладку

Мужчина, погибший на «Красивом берегу», мог искать закладку

13 Декабря 2021 г.
СК назвал версию смерти
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 73
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Яндекс.Метрика

© 2002–2021 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Ларионова Т.Н. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращайтесь: sibnovostiPR@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19
По вопросам сотрудничества обращайтесь: sibnovostiNEWS@mkrmedia.ru