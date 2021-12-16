В Ачинске ранее судимый вор-сладкоежка украл шоколада на 10 тыс. рублей

В Красноярском крае поймали воришку-сластёну. Сообщается, что мужчина был гурманом и крал шоколадки определённой марки. За всё время «сладкой охоты» он украл сладостей на 10 тысяч рублей.

Заявление поступило от хозяина одного из магазинов. Полицейские изъяли записи с камер видеонаблюдения, на которых увидели, как неизвестный мужчина крадёт сладости с полок. Сумма ущерба составила 2600 рублей.

Вскоре сотрудники Росгвардии доставили в отдел полиции 43-летнего ранее судимого мужчину. При проверке выяснилось, он дважды крал в магазине шоколад. Второй раз он крал сладостей на 7600 рублей. Свой поступок он объяснил тем, что очень любит сладости.

Следователи возбудили уголовное дело по статье 158 УК РФ. Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до двух лет.

В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Фото: © РИА Новости / Сергей Пятаков