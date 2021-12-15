В Красноярском крае судят предпринимателя, который заплатил взятку в 2 млн. рублей за прекращение следствия

Предприниматель из Красноярского края попал под следствие за присвоение большой суммы денег. Его адвокат договорился со следователем о том, что за 2 млн. рублей тот закрое уголовное дело.

Бизнесмен, под видом оплаты услуг адвоката, перевёл на счёт сотрудника органов внутренних дел один миллион. Следователь условия выполнил и прекратил расследование, но был задержан при получении денег. Предприниматель же в придачу к делу о присвоении, получил ещё одно – по статье 291 УК РФ, – сообщает краевой СК.

Экс-сотрудник полиции отправился в колонию на 10 лет. Кроме этого, взяткоимец и взяткодатель заплатят штрафы в размере 4 миллионов рублей. Адвокат, добровольно сообщивший о передаче взятки, от уголовной ответственности освобождён.

Фото: © РИА Новости / Виталий Белоусов