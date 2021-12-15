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В Красноярском крае прокуратура начала проверку по факту протечки хлорсилана на заводе в Железногорске

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Красноярск
16:15 15 Декабря 2021
в красноярском крае, общество, происшествия
Фотография © архив Sibnovosti.ru
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Протечку хлорсилана на заводе полупроводникового кремния, расположенного на территории горно-химического комбината в Железногорске, устранили в Красноярском крае.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры региона, протечка произошла из одной емкости с веществом, превышения допустимых концентраций не зафиксировано. Угрозы населению нет.

Напомним, накануне Sibnovosti.ru сообщали о том, что  на комбинате в Железногорске произошла утечка химического вещества – хлорсилана, бесцветного газа, способного вызвать раздражение дыхательных путей. Кроме этого, в соединении с воздухом он способен образовать взрывоопасные смеси. В целях безопасности 70 сотрудников эвакуированы.

Сегодня губернатор Красноярского края Александр Усс на заседании краевой комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности дал указание собрать сведения об аналогичных объектах, расположенных на территории региона и провести их проверки. К работе подключились и профильные министерства.

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