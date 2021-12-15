Четыре друга организовали незаконную вырубку леса в Красноярском крае

Четыре друга организовали нелегальную вырубку леса в Красноярском крае. Следователи доказали шесть эпизодов.

Летом 2021 года в дежурную часть поступило сообщение о незаконной вырубке сосны в Большемуртинском сельском участковом лесничестве. Подозреваемых нашли в конце ноября. Ими оказались четверо друзей. Раннее они не были связаны со сферой лесозаготовок, разрешения на вырубку у них также отсутствовало. Ущерб от их действий составил 4,7 млн рублей.

Двое подозреваемых находятся под арестом, ещё двое под подпиской о невыезде. Следователи возбудили уголовные дело по статье 260 УК РФ. Мужчинам грозит наказание в виде виде лишения свободы на срок до 7 лет.