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В Красноярском крае мужчина решил конфликт с собутыльником при помощи топора

Главная Происшествия
Красноярск
09:40 15 Декабря 2021
в красноярском крае, убийство
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52-летний житель села Березовка Красноярского края убил своего приятеля топором. Краевой СК возбудил уголовное дело по статье 105 УК РФ.

По версии следствия, ночью 9 декабря мужчина пил алкоголь в гостях у обвиняемого. В какой-то момент между собутыльниками вспыхнул конфликт. От взаимных оскорблений дело быстро перешло к драке. 

Закончился конфликт несколькими ударами топором по голове. От полученных повреждений мужчина скончался на месте.

Мужчину задержали на месте и поместили под стражу. Расследование продолжается.

Фото: © РИА Новости / Евгений Одиноков

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