В Красноярском крае мужчина решил конфликт с собутыльником при помощи топора

52-летний житель села Березовка Красноярского края убил своего приятеля топором. Краевой СК возбудил уголовное дело по статье 105 УК РФ.

По версии следствия, ночью 9 декабря мужчина пил алкоголь в гостях у обвиняемого. В какой-то момент между собутыльниками вспыхнул конфликт. От взаимных оскорблений дело быстро перешло к драке.

Закончился конфликт несколькими ударами топором по голове. От полученных повреждений мужчина скончался на месте.

Мужчину задержали на месте и поместили под стражу. Расследование продолжается.

Фото: © РИА Новости / Евгений Одиноков