На горно-химическом комбинате в Железногорске случилась утечка хлорсилана

В Железногорске на горно-химическом комбинате произошла утечка химического вещества.

По словам сотрудников завода, ёмкость, где хранилось вещество – хлорсилан. Это бесцветный газ, вызывающего раздражения дыхательных путей, а в соединении с воздухом образующего взрывоопасные смеси.

Сейчас загрязнение устранено. Передвижная лаборатория сделала замеры, превышения загрязняющих веществ не обнаружено. В целях безопасности 70 сотрудников покинули рядом стоящее административное здание. Угрозы населению села Атаманово, поблизости от которого находится завод, нет.

Фото: © РИА Новости / Николай Хижняк