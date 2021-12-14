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На горно-химическом комбинате в Железногорске случилась утечка хлорсилана

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Красноярск
18:55 14 Декабря 2021
железногорск, химия, мчс
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В Железногорске на горно-химическом комбинате произошла утечка химического вещества.

По словам сотрудников завода, ёмкость, где хранилось вещество – хлорсилан. Это бесцветный газ, вызывающего раздражения дыхательных путей, а в соединении с воздухом образующего взрывоопасные смеси. 

Сейчас загрязнение устранено. Передвижная лаборатория сделала замеры, превышения загрязняющих веществ не обнаружено. В целях безопасности 70 сотрудников покинули рядом стоящее административное здание. Угрозы населению села Атаманово, поблизости от которого находится завод, нет.

Фото: © РИА Новости / Николай Хижняк

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