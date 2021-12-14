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В Красноярском крае нашли кассиршу, подозреваемую в присвоении денег банка

Главная Происшествия
Красноярск
13:11 14 Декабря 2021
в красноярском крае, ачинск, кража, деньги
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Кассир из Ачинска, которая украла 22 миллиона рублей из отделения «Альфа-банка», сдалась полиции. По словам официального представителя МВД России Ирины Волк, преступление раскрыто благодаря матери подозреваемой.

Напомним, что кража женщина похитила 15 млн рублей, 49 тысяч 500 долларов и 49 тысяч 200 евро.

Следователи возбудили уголовное дело по статье 160 УК РФ.

«В настоящее время женщина находится в отделе полиции МО МВД России «Ачинский», с ней работают сотрудники ОВД, выясняются все обстоятельства случившегося», – сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Фото: из архива «МВД МЕДИА» 

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