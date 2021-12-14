В Красноярске подрались два кондуктора: 18-летнего парня доставили в больницу

В Красноярске подрались кондукторы автобусов 87 и 63. Сообщение появилось в паблике «Наш мкр. Солнечный. Красноярск» во «ВКонтакте».

Очевидец рассказал, что конфликт между работниками общественного транспорта произошёл на остановке 4 микрорайон. Один из участников, 18-летний парень, попал в больницу. В полиции информацию подтвердили.

«Сотрудники полиции установили, что участниками конфликта стали кондукторы автобусов 87 и 63 маршрутов. Один из них толкнул другого, в результате чего молодой человек упал и ударился головой», – говорится в сообщении МВД.

Ведётся проверка, выясняются все обстоятельства произошедшего.