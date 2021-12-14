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В Красноярском крае пьяный дальнобойщик пытался дать взятку в 50 тысяч начальнику ОГИБДД

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Красноярск
12:15 14 Декабря 2021
гибдд, взятка, красноярск, происшествия
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Уголовное дело в отношении 55-летнего жителя Пермского края возбуждено Козульским межрайонным следственным отделом ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия. Мужчина обвиняется в покушении на дачу взятки должностному лицу.

Как выяснило следствие, 10 декабря этого года сотрудники ОГИБДД Отделения МВД России по Козульскому району попытались остановить КамАЗ на 725 километре автомобильной дороги Р-255 «Сибирь». Требование госавтоинспекторов водитель большегруза проигнорировал, но был принудительно остановлен сотрудниками через три километра. После проверки документов выяснилось, что мужчина, осуществляющий грузоперевозку автомобильных шин,  имеет признаки алкогольного опьянения.  От освидетельствования на месте водитель отказался, но факт алкогольного опьянения был подтвержден в медучреждении, куда его доставили полицейские. 

На следующий день, находясь в служебном кабинете, подозреваемый предложил начальнику ОГИБДД Отделения МВД России по Козульскому району взятку в размере 50 тысяч рублей. За эту сумму он рассчитывал уйти от ответственности, попросив не привлекать его к административной ответственности за вождение в пьяном виде. И хотя полицейские предупредили его об уголовной ответственности за дачу взятки, водитель настойчиво пытался «решить вопрос на месте». 

Как сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Красноярскому краю, мужчину арестовали. Сейчас устанавливаются все обстоятельства совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается.

Фото: ©пресс-служба СУ СК РФ по региону

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