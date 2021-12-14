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В ДТП под Ачинском погиб лось

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Красноярск
10:57 14 Декабря 2021
в красноярском крае, дтп
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Под Ачинском в ДТП погиб лось, сообщает пресс-служба МВД.

Накануне вечером Audi A7 двигалась в сторону Назарова по автодороге Ачинск-Ужур-Троицкое. На 11 км. авто врезалось в лося, после чего съехало в кювет. В салоне в этот момент находилась 36-летняя пассажирка. Она получила травмы и была доставлена в больницу. Животное не выжило.

Полиция устанавливает все обстоятельства случившегося. Возбуждено административное дело по статье 12.24 КоАП РФ. 

Сотрудники ГИБДД просит водителей быть внимательней при езде в тёмное время суток и снижать скорость вблизи от лесного массива. 

«Также напоминаем, что в случае ДТП владелец источника повышенной опасности, то есть транспортного средства, несет ответственность за вред, причиненный при его эксплуатации», – говорится в сообщении.

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