В ДТП под Ачинском погиб лось

Под Ачинском в ДТП погиб лось, сообщает пресс-служба МВД.

Накануне вечером Audi A7 двигалась в сторону Назарова по автодороге Ачинск-Ужур-Троицкое. На 11 км. авто врезалось в лося, после чего съехало в кювет. В салоне в этот момент находилась 36-летняя пассажирка. Она получила травмы и была доставлена в больницу. Животное не выжило.

Полиция устанавливает все обстоятельства случившегося. Возбуждено административное дело по статье 12.24 КоАП РФ.

Сотрудники ГИБДД просит водителей быть внимательней при езде в тёмное время суток и снижать скорость вблизи от лесного массива.