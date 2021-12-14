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Мужа пропавшей с миллионами кассирши Альфа-банка из Ачинска проверили на детекторе лжи на Первом канале

Главная Происшествия
Красноярск
11:00 14 Декабря 2021
общество, происшествия, ачинск, в красноярском крае
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В Красноярском крае полиция разыскивает банковского кассира из Ачинска Анну Григорьеву. Девушку подозревают в хищении более 22 млн рублей. По версии следствия, банковская служащая вынесла с работы крупную сумму денег в рублях, долларах и евро. Об этом ранее сообщали Sibnovosti.ru. Накануне супруг пропавшей женщины Денис прошел проверку на полиграфе в программе "На самом деле" (Первый канал). Эксперты, присутствующие в студии, вынесли свой вердикт: мужчина не полностью откровенен в своих высказываниях.

Ничего нового муж пропавшей Анны Григорьевой не рассказал, он, как и прежде, говорил о том, что перед исчезновением супруга отдыхала в субботу, а на следующий день якобы попыталась свести счеты с жизнью, после чего её забрали в больницу. По словам Дениса, спустя два дня жена вернулась домой и на следующую ночь бесследно исчезла.

Во время проверки на полиграфе аппарат не раз фиксировал признаки лжи в словах Дениса, но, разумеется, это не может быть основанием для прямых обвинений. На прозвучавший от полиграфолога вопрос «Есть ли такая версия, что Ани вообще сейчас нет, что она погибла?», супруг, почти не задумываясь ответил, «Да говорят-то многое».

Фото: скриншот программы "На самом деле"/ВКонтакте

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