В Красноярске медработница-антиваксер подделывала сертификаты и уничтожала вакцину от коронавируса

Медсестру одной из клиник Красноярска подозревают в подделке сертификатов о вакцинации, сообщает МВД-медиа.
Следователи установили, что в апреле 2021 года женщина подделала медицинские документы для двух жителей краевой столицы – мужчины 1996 года рождения и женщины 1989 года рождения. Медработник подделала сведения о произведённых прививках, после чего передал заказчикам фальшивые сертификаты.
Кроме этого, она уничтожила 12 доз препарата от коронавируса.
Возбуждены уголовные дела по статьям 327 и 167 УК РФ. Расследование продолжается. Злоумышленнице избрали меру пресечения в виде запрета определённых действий.
Фото: из архива «МВД МЕДИА»