14 декабря
Красноярск
погода -18 °C
73.41
 
€ 82.87
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

В Красноярске медработница-антиваксер подделывала сертификаты и уничтожала вакцину от коронавируса

Главная Происшествия
Красноярск
10:35 14 Декабря 2021
красноярск, вакцинация
версия для печати Ico_print

Медсестру одной из клиник Красноярска подозревают в подделке сертификатов о вакцинации, сообщает МВД-медиа.

Следователи установили, что в апреле 2021 года женщина подделала медицинские документы для двух жителей краевой столицы – мужчины 1996 года рождения и женщины 1989 года рождения. Медработник подделала сведения о произведённых прививках, после чего передал заказчикам фальшивые сертификаты.

Кроме этого, она уничтожила 12 доз препарата от коронавируса.

Возбуждены уголовные дела по статьям 327 и 167 УК РФ. Расследование продолжается. Злоумышленнице избрали меру пресечения в виде запрета определённых действий.

Фото: из архива «МВД МЕДИА»

Происшествия / НОВОСТИ
Новости Красноярска: В Красноярском крае пьяный дальнобойщик пытался дать взятку в 50 тысяч начальнику ОГИБДД

В Красноярском крае пьяный дальнобойщик пытался дать взятку в 50 тысяч начальнику ОГИБДД

14 Декабря 2021 г.
Но его арестовали и посадили под стражу
Новости Красноярска: В Красноярске утром оборвалась троллейбусная контактная линия

В Красноярске утром оборвалась троллейбусная контактная линия

14 Декабря 2021 г.
Из-за этого центр встал в 8-бальные пробки
Новости Красноярска: Мужа пропавшей с миллионами кассирши Альфа-банка из Ачинска проверили на детекторе лжи на Первом канале

Мужа пропавшей с миллионами кассирши Альфа-банка из Ачинска проверили на детекторе лжи на Первом канале

14 Декабря 2021 г.
Он не исключил версию гибели своей супруги
Новости Красноярска: В ДТП под Ачинском погиб лось

В ДТП под Ачинском погиб лось

14 Декабря 2021 г.
36-летняя пассажирка получила травмы
Новости Красноярска: В красноярском детском центре трёхлетнюю девочку чуть не задушило канатом

В красноярском детском центре трёхлетнюю девочку чуть не задушило канатом

13 Декабря 2021 г.
В парке комментировать произошедшее отказались
Новости Красноярска: Напавший на монастырь в Серпухове семинарист оказался жив

Напавший на монастырь в Серпухове семинарист оказался жив

13 Декабря 2021 г.
При взрыве пострадали 10 детей
Новости компаний
13/12
Сбер объявил победителя номинации «Доброе дело бизнеса» на премии «Человек года-2021»
10/12
Красноярский цементный завод стал участником проекта «Нетворкинг: ребенок – родитель – работодатель»
09/12
На Красноярской ТЭЦ-1 заработали два новых электрофильтра
09/12
Торговый эквайринг
07/12
Названы 3 самые популярные криптовалюты среди россиян
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: Мужчина, погибший на «Красивом берегу», мог искать закладку

Мужчина, погибший на «Красивом берегу», мог искать закладку

13 Декабря 2021 г.
СК назвал версию смерти
Новости Красноярска: В Правительстве РФ состоялось совещание по подготовке празднования 400-летия Красноярска

В Правительстве РФ состоялось совещание по подготовке празднования 400-летия Красноярска

10 Декабря 2021 г.
Проведение торжественных мероприятий в Красноярске намечено на 2028 год
Новости Красноярска: Красноярский бухгалтер перечислила дочери средства кооператива

Красноярский бухгалтер перечислила дочери средства кооператива

12 Декабря 2021 г.
Уголовное дело возбуждено по статье УК РФ о мошенничестве
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 73
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Яндекс.Метрика

© 2002–2021 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Ларионова Т.Н. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращайтесь: sibnovostiPR@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19
По вопросам сотрудничества обращайтесь: sibnovostiNEWS@mkrmedia.ru