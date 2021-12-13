В Красноярском детском центре трёхлетнюю девочку чуть не задушило канатом, сообщает KrasMash.

Девочка залезла на надувную горку. В это время другой мальчик взбирался вверх по канату. Он скатился, отпустил верёвку. Та качнулась и оплелась вокруг шеи девочки.

Мать подбежала к девочке и позвала сотрудников GREK Land, но те не отреагировали. Спустя время сотрудники принесли две бутылки воды устроили скандал, обвинив женщину в том, что она не следит за ребёнком. Скорую помощь пустили только после выяснения отношений на повышенных тонах.

В парке комментировать произошедшее отказались.

Фото: KrasMash