Напавший на монастырь в Серпухове семинарист оказался жив

Семинарист, устроивший взрыв в женском монастыре Серпухова, выжил. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на источник.

«Он выжил, но взрывом ему оторвало ногу. Молодой человек госпитализирован в крайне тяжёлом состоянии», – говорится в сообщении.

Количество детей, пострадавших от взрыва увеличилось до 10. В основном это семинаристы в возрасте от 11 до 17 лет. Они получили баротравмы, одного из них госпитализировали с осколочным ранением.

Молодому человеку долго не могли оказать помощь, так как ждали сапёров для его обследования на наличие других взрывных устройств. Другая взрывчатка при нём не обнаружена.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статьям 30 и 105 и 223 УК РФ. Сообщается, что в гимназии не было охраны. За безопасность всех посетителей отвечала лишь тревожная кнопка. Её нажали в 8:25, после того как Струженкова заметили у входа с ножом и бомбой.

По информации РЕН-ТВ, нападавший был тяжело болен. Об этом рассказал тренер парня Фил Савостин.

«У него были проблемы со здоровьем — какое-то заболевание щитовидной железы, она у него была полностью удалена. Он постоянно проходил обследования», – рассказал мужчина.

По его словам, Струженков был неконфликтным человеком, занимался спортом и даже выигрывал соревнования. Тем не менее, друзей у него не было.

Фото: © РИА Новости