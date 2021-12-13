13 декабря
Красноярск
погода -15 °C
73.61
 
€ 83.12
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

Мужчина, погибший на «Красивом берегу», мог искать закладку

Главная Происшествия
Красноярск
16:15 13 Декабря 2021
красноярск, наркотики, скр, смерть
Фотография © Александр Жуковец
версия для печати Ico_print

Следственный комитет ведёт проверку по факту гибели мужчины в районе Храма Новомучеников и Исповедников Российских. Напомним, что мужчина сорвался с «Красивого берега» в субботу. 

По предварительной версии, мужчина распивал алкоголь вместе с приятелями. В какой-то момент они решили перейти с горячительных напитков на психотропные вещества. Через интернет они купили наркотик с указанием, где именно искать закладку. Местом оказался берег Академгородка.

Во время поисков мужчина сорвался с обрыва. От полученных травм он скончался на месте.

Следователи устанавливают все обстоятельства случившегося. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

На эту тему
Канал Sibnovosti.ru в Telegram Подпишись на Sibnovosti.ru в Telegram и будь в курсе событий
Происшествия / НОВОСТИ
Новости Красноярска: Напавший на монастырь в Серпухове семинарист оказался жив

Напавший на монастырь в Серпухове семинарист оказался жив

13 Декабря 2021 г.
При взрыве пострадали 10 детей
Новости Красноярска: В Красноярском крае серийный грабитель украл у пенсионерки сало и фонарь

В Красноярском крае серийный грабитель украл у пенсионерки сало и фонарь

13 Декабря 2021 г.
У второго пенсионера он просто отобрал кошелёк
Новости Красноярска: Двух жителей Красноярского края обвиняют в страховом мошенничестве на 250 тыс. рублей

Двух жителей Красноярского края обвиняют в страховом мошенничестве на 250 тыс. рублей

13 Декабря 2021 г.
Аферисты могут получить 5 лет лишения свободы
Новости Красноярска: В Красноярске мужчина сорвался с «Красивого берега» и погиб

В Красноярске мужчина сорвался с «Красивого берега» и погиб

13 Декабря 2021 г.
Его тело достали из Енисея в районе храма в Академгородке
Новости Красноярска: В Серпухове бывший семинарист взорвал бомбу в женском монастыре: пострадал 15-летний подросток

В Серпухове бывший семинарист взорвал бомбу в женском монастыре: пострадал 15-летний подросток

13 Декабря 2021 г.
Предварительная причина – неприязнь к монахиням и педагогам
Новости Красноярска: В 10 часов утра в Красноярском крае произошло два ДТП

В 10 часов утра в Красноярском крае произошло два ДТП

13 Декабря 2021 г.
Сотрудники ГИБДД выясняют все обстоятельства
Новости компаний
13/12
Сбер объявил победителя номинации «Доброе дело бизнеса» на премии «Человек года-2021»
10/12
Красноярский цементный завод стал участником проекта «Нетворкинг: ребенок – родитель – работодатель»
09/12
На Красноярской ТЭЦ-1 заработали два новых электрофильтра
09/12
Торговый эквайринг
07/12
Названы 3 самые популярные криптовалюты среди россиян
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: В Правительстве РФ состоялось совещание по подготовке празднования 400-летия Красноярска

В Правительстве РФ состоялось совещание по подготовке празднования 400-летия Красноярска

10 Декабря 2021 г.
Проведение торжественных мероприятий в Красноярске намечено на 2028 год
Новости Красноярска: Лесособирских туристов нашли в хакасском лесу

Лесособирских туристов нашли в хакасском лесу

12 Декабря 2021 г.
Они ночевали в лесу из-за аварии снегохода
Новости Красноярска: Красноярский бухгалтер перечислила дочери средства кооператива

Красноярский бухгалтер перечислила дочери средства кооператива

12 Декабря 2021 г.
Уголовное дело возбуждено по статье УК РФ о мошенничестве
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 73
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Яндекс.Метрика

© 2002–2021 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Ларионова Т.Н. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращайтесь: sibnovostiPR@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19
По вопросам сотрудничества обращайтесь: sibnovostiNEWS@mkrmedia.ru