Мужчина, погибший на «Красивом берегу», мог искать закладку

Следственный комитет ведёт проверку по факту гибели мужчины в районе Храма Новомучеников и Исповедников Российских. Напомним, что мужчина сорвался с «Красивого берега» в субботу.

По предварительной версии, мужчина распивал алкоголь вместе с приятелями. В какой-то момент они решили перейти с горячительных напитков на психотропные вещества. Через интернет они купили наркотик с указанием, где именно искать закладку. Местом оказался берег Академгородка.

Во время поисков мужчина сорвался с обрыва. От полученных травм он скончался на месте.

Следователи устанавливают все обстоятельства случившегося. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.