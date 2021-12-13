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В Красноярском крае серийный грабитель украл у пенсионерки сало и фонарь

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Красноярск
15:35 13 Декабря 2021
в красноярском крае, полиция, грабеж
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В Красноярском крае поймали серийного грабителя пенсионеров, сообщает пресс-служба МВД.

Пожилой мужчина возвращался из магазина, когда к нему подошёл преступник и попросил 100 рублей на еду и выпивку. Пенсионер отказывать не стал. Однако, мужчине оказалось этого мало: он вырвал кошелёк, в котором было 1300 рублей, и скрылся. Все деньги он, как и обещал, потратил на еду и алкоголь.

Второй эпизод произошёл в селе Южно-Александровка. Грабитель проник в жильё пенсионерки через форточку, пока той не было дома, и украл сало, сигареты, фонарь и вентилятор. Ущерб составил 4 тысячи рублей.

Сотрудники полиции задержали преступника по горячим следам. Им оказался 31-летний житель села Южно - Александровка. 

Возбуждено уголовное дело по статье 161 УК РФ. Мужчине грозит наказание в виде лишения свободы на срок до четырёх лет.

В настоящее время злоумышленник находится в СИЗО.

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