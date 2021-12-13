Двух жителей Красноярского края обвиняют в страховом мошенничестве на 250 тыс. рублей

Двое жителей Бородино пытались получить страховую выплату за повреждённый автомобиль. Для этого они инсценировали аварию, а затем обратились к страховщикам, сообщает пресс-служба МВД.

Всё шло хорошо: владелец Honda. Со своим 30-летним знакомым сообщили о «ДТП» в ГИБДД, зафиксировали все повреждения и отправились за выплатами. Эксперты компании осмотрели предоставленные документы и повреждённое авто и выяснили, что авария – полог.

Следователи возбудили уголовное дело по статьям 30 и 159 УК РФ. Материалы дела переданы в суд. В случае удачи мужчины могли получить 250 тыс. рублей. Но теперь они могут отправиться в колонию на 5 лет.

Фото: © РИА Новости / Алексей Сухоруков