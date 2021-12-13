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В Красноярске мужчина сорвался с «Красивого берега» и погиб

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Красноярск
14:45 13 Декабря 2021
красноярск, смерть
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В субботу со склона «Красивого берега» в красноярском Академгородке сорвался мужчина. Тело достали из Енисея в районе Храма Новомучеников и Исповедников Российских.

В полиции информацию об обнаружении тела подтвердили и сообщили, что сейчас обстоятельства случившегося устанавливаются.

«Сообщение в полицию действительно поступало, выезжали на место», – подтвердили факт вызова в краевом МВД.

Сейчас следователи выясняют, был ли это несчастный случай или смерть была насильственной.

Фото: © instagram.com/tokarevs/

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