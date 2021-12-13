В 10 часов утра в Красноярском крае произошло два ДТП

В Емельяновском районе на 767 километре автодороги Р-255 "Сибирь" перевернулся большегруз с фруктами. Фура загорелась, по пострадавших нет. Движение машин осуществляется по одной полосе.

Сотрудники ГИБДД просят учитывать информацию при планировании маршрутов. Дорожная полиция выясняет обстоятельства случившегося.

Ещё одно ДТП произошло в Нижнеингашском районе с участием 4 автомобилей. В кювет съехали три грузовых автомобиля с прицепами и одна легковушка.

На месте происшествия работают сотрудники дорожной полиции и выясняют обстоятельства случившегося.

Данные по пострадавшим уточняются.

Фото: ГИБДД / © РИА Новости / Алексей Филиппов