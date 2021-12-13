В Красноярском крае 6-летняя девочка умерла от аллергии после смеси лекарств

В Красноярском крае раскрыли дело смерти 6-летней девочки, тело которой нашли в лесополосе Уярского района. Напомним, что в феврале 2021 года о пропаже дочери заявила её мать.

Выяснилось, что осенью 2020 года женщина, имеющая наркотическую зависимость, сама отдала ребёнка на попечение подруге и её матери на время, пока находилась в СИЗО.

Девочку отвезли в Уяр, где её видели живой в последний раз. Следователи установили, что ребёнку стало плохо и вместо того, чтобы вызвать врачей, женщина дала ей смесь лекарств. Никаких медицинских знаний у неё не было.

Из-за этого у девочки началась сильная аллергия, а затем наступила смерть. Вскоре тело ребёнка нашли закопанным в лесу.

В отношении женщины возбудили уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности. Уголовное дело рассмотрит суд Уярского района.

Фото: © РИА Новости / Максим Богодвид