Лесособирских туристов нашли в хакасском лесу

Поисковая операция в Республике Хакасия увенчалась успехом. Двух туристов из красноярского Лесосибирска нашли недалеко от села Приисковое.

Пропавших туристов обнаружили с вертолета Ми-8 МЧС. Борт участвовал в операции. Как выяснилось, во время прогулки на снегоходах одна из машин попала в ручей. Пока туристы доставали снегоход, начало темнеть. Они не решились передвигаться в темное время суток и организовали ночевку в лесу.

«К счастью, у них было все необходимое для организации ночлега в лесу, а погодные условия оказались не слишком суровыми. Проведя ночь в импровизированном укрытии, снегоходчики направились в сторону села…», - рассказали в главном управлении МЧС по Республике Хакасия.

В ведомстве отметили, что туристы из Лесосибирска не предупредили спасателей о своей поездке.

Фото: © главное управление МЧС по Республике Хакасия