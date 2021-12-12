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Лесособирских туристов нашли в хакасском лесу

Главная Происшествия
Красноярск
16:19 12 Декабря 2021
туристы, поиски, снег, мчс, находка
Автор: Sibnovosti.ru
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Поисковая операция в Республике Хакасия увенчалась успехом. Двух туристов из красноярского Лесосибирска нашли недалеко от села Приисковое.

Пропавших туристов обнаружили с вертолета Ми-8 МЧС. Борт участвовал в операции. Как выяснилось, во время прогулки на снегоходах одна из машин попала в ручей. Пока туристы доставали снегоход, начало темнеть. Они не решились передвигаться в темное время суток и организовали ночевку в лесу.

«К счастью, у них было все необходимое для организации ночлега в лесу, а погодные условия оказались не слишком суровыми. Проведя ночь в импровизированном укрытии, снегоходчики направились в сторону села…», - рассказали в главном управлении МЧС по Республике Хакасия.

В ведомстве отметили, что туристы из Лесосибирска не предупредили спасателей о своей поездке.

Фото: © главное управление МЧС по Республике Хакасия

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