Приехавших из Лесосибирска туристов ищут в Хакасии

В Орджоникидзевском районе Республики Хакасия идет поиск двух туристов. Они отправились кататься на снегоходах.

О спасательной операции сообщили в главном управлении МЧС по Республике Хакасия. По его данным, поиски идут в районе популярного у туристов населенного пункта Приисковый. В операции задействовано 19 человек и 12 единиц техники.

Потерявшиеся туристы прибыли из Лесосибирска. Кататься на двух снегоходах они отправились 11 декабря.

Как писали Sibnovosti.ru, в 2018 году примерно в этих местах пропала группа туристов из четырех человек. Их тела были обнаружены только в следующем году.

Фото: © главное управление МЧС по Республике Хакасия